Nissan запатентовал новый кроссовер для России

Электрический кроссовер Ariya точно выйдет на наш рынок, заявили в компании.

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В открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) опубликован патент на новый кроссовер компании Nissan — Ariya. Электрическая модель появится в салонах российских дилеров марки, но когда это произойдет — пока не сообщается. Ожидается, что российские покупатели получат машину практически одновременно с европейскими.

Ariya получит три версии: две переднеприводных и три полноприводные. Отличаться они будут как количеством двигателей, так и их мощностью, а также емкостью аккумуляторов.

Версии с передним приводом будут иметь мощность 218 или 242 л.с., а суммарная мощность электромоторов полноприводных кроссоверов будет составлять 279, 306 или 394 л.с.

В зависимости от емкости батарей, которые можно будет заряжать от обычной домашней электросети, Ария сможет проезжать на одной зарядке от 340 до 500 км.

Создан аккумулятор, заряжающийся до 50% емкости всего за 7 минут.

Изображения: Федеральный институт промышленной собственности