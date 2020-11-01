В Москве запретят ездить по выделенкам. Всегда

Запрет начинает действовать с 7 ноября. Сейчас заканчивается демонтаж разрешающих знаков.

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С 7 ноября (с этой субботы) за проезд по выделенным полосам в Москве будут штрафовать. Начиная с этой даты передвигаться по выделенкам, независимо от дня недели, можно будет только городскому транспорту, такси, машинам экстренных (пожарные, полиция, скорая) и коммунальных служб, а также велосипедам вне зависимости от дня недели, сообщает департамент транспорта в своем аккаунте в Telegram. В сообщении отмечается, что единый режим работы выделенок поможет устранить путаницу и избежать случайных штрафов для автомобилистов.

Камеры будут выписывать штрафы уже с 7 ноября. Автомобилистов предупреждают, что не следует выезжать на выделенные полосы даже в выходные дни, это грозит штрафом в 3 тысячи рублей.

В Дептрансе отмечают, что благодаря нововведению общественный транспорт поедет без задержек, а пассажиры общественно транспорта будут меньше ждать на остановках. Сейчас в среднем за сутки по выходным дням по выделенным полосам передвигается более 700 тысяч пассажиров наземного транспорта и более 250 тысяч пассажиров такси. До пандемии коронавируса эти цифры составляли 1,8 млн и 630 тысяч соответственно.

О планах полностью запретить частникам выезжать на выделенки в департаменте транспорта предупредили еще в августе, обещая точную дату нововведения назвать позже. Видимо, теперь власти посчитали, что переходный период пройден, и вводят новый запрет.

Все столичные нововведения, как известно, через несколько лет распространяются и на города-миллионники, а затем и населенные пункты поменьше заимствуют наработанные шаблоны. Так что подобного запрета стоит со временем ожидать и там.

К ноябрю автомобилистам подготовили ряд важных изменений, которые коснутся практически всех.



Фото: ТАСС/ Сергей Бобылев