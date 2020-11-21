И впрямь, каким только образом не разворачивали фотографы эту, мягко говоря, не новую, но каждый раз вспыхивающую новыми красками идею соседства красивого женского тела и стальных мускулов машины. Например, 2019 год подарил нам календари «Девушки и тракторы» и «Девушки и спорткары», а 2020-й — «Девушки и американская классика».
Но в подготовке к 2021 году немецкий фотограф Франк Люцебек дерзнул обратиться к наиболее скользкой теме. И таковой ее следует считать не только ввиду наличия моющих средств, но и в переносном смысле. Дело в том, что художник ставит перед зрителем серьезные вопросы. Тщательно ли выполнены работы? Не осталось ли разводов? Диски нормально помыла? А подкрылки? Именно по этой причине мы собираемся рассматривать данные изображения с особой тщательностью. Предлагаем вам присоединиться.
Перед вами календарь 2021 года — «Девушки на автомойке»!
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
- Кстати, это уже второй календарь от Франка Люцебека на приближающийся 2021 год — немного ранее фотограф порадовал нас изображениями не очень одетых трактористок.
Фото: Frank Lutzebäck