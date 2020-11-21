Девушки и машины — тема многогранная и притягательная, а потому вечная. Скорее всего, именно она не дает кануть в Лету жанру настенных календарей, даже если ни на какую стену вы его вешать не собираетесь, а изучаете на экране планшета или ноутбука.

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И впрямь, каким только образом не разворачивали фотографы эту, мягко говоря, не новую, но каждый раз вспыхивающую новыми красками идею соседства красивого женского тела и стальных мускулов машины. Например, 2019 год подарил нам календари «Девушки и тракторы» и «Девушки и спорткары», а 2020-й — «Девушки и американская классика».

Но в подготовке к 2021 году немецкий фотограф Франк Люцебек дерзнул обратиться к наиболее скользкой теме. И таковой ее следует считать не только ввиду наличия моющих средств, но и в переносном смысле. Дело в том, что художник ставит перед зрителем серьезные вопросы. Тщательно ли выполнены работы? Не осталось ли разводов? Диски нормально помыла? А подкрылки? Именно по этой причине мы собираемся рассматривать данные изображения с особой тщательностью. Предлагаем вам присоединиться.

Перед вами календарь 2021 года — «Девушки на автомойке»!

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Кстати, это уже второй календарь от Франка Люцебека на приближающийся 2021 год — немного ранее фотограф порадовал нас изображениями не очень одетых трактористок.

Фото: Frank Lutzebäck