Расходы на топливо = 52% всех денег, что мы тратим на машину

Посчитали, сколько всего мы тратим на содержание автомобиля

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Автовладельцы тратят на содержание автомобиля, в среднем, около 108 тысяч рублей в год , 52% (около 57 тысяч рублей) расходов — на бензин, пишет «РИА Новости» со ссылкой на исследования Сбера.

Аналитики исходили из среднего расхода бензина АИ-95 (47,5 руб. за литр) в 8 литров на 100 километров пути и ежегодного пробега в 15 тысяч километров. Помимо бензина в исследование включены средние траты на техобслуживание, страховку и расходные материалы.

Общая стоимость всех расходников, согласно исследованию, составила 23 тыс. рублей, плановый техосмотр гарантийного автомобиля у дилера обойдется в 15 тыс. рублей в год. ОСАГО для водителя с минимальным стажем выльется в 9,3 тыс. рублей, а транспортный налог в России варьируется от 900 до 5 тысяч рублей в зависимости от региона.

Впрочем, это лишь приблизительное представление о ежегодных тратах. В зависимости от класса автомобиля и пробега суммы могут быть существенно выше или чуть ниже.



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