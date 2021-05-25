ГАЗ выпустит модель с названием Citymax

Под этим названием может скрываться новый городской автобус большого класса.

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«Группа ГАЗ» зарегистрировала название Citymax для одной из будущих моделей, об этом сообщает «Русский автомобиль», ссылаясь на базу Роспатента. На сайте службы зарегистрированы название и логотип, а держателем патента указан Ликинский автобусный завод, входящий в «Группу ГАЗ».

Никаких данных относительно того, что это будет за модель, пока нет. Вероятно, для ЛиАЗа это совершенно новая разработка — сейчас автобуса с таким названием в линейке у предприятия нет. Но, если судить по названию, Citymax будет своего рода ответвлением нижегородского семейства ГАЗелей, ведь у ГАЗа есть высокопольный автобус Cityline и низкопольный City.

Так выглядит логотип новой модели ЛиАЗа

Согласно специфике ЛиАЗа, Citymax может оказаться городским автобусом большого класса, и «Русский автомобиль» полагает, что представить таковой могут уже в нынешнем году. Как рассказали «За рулем» в пресс-службе «Группы ГАЗ», на 2021 год действительно запланировано еще несколько новинок (помимо только что запущенной в производство ГАЗели NN), однако подробности пока не раскрываются.

А Павловский автобусный завод, также входящий в «Группу ГАЗ», начал выпуск автобусов Вектор NEXT 8.8 CNG.

Фото: Сергей Ермохин/ТАСС, Роспатент