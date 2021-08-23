Крутой Гелендваген 2022 года покажут раньше, чем планировали

Новый Mercedes G-Class 4x4 Squared 2022 года уже разъезжает по дорогам общего пользования и был замечен на тестировании в Калифорнии.

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Напомним, дебют автомобиля запланирован на конец этого года, однако поговаривают, что увидеть совершенно новый 2022 Mercedes G-Class 4x4 Squared можно будет на встрече ОПЕК очень скоро (дата пока не назначена, ее согласовывают). Напомним, ранее предполагали, что дебют самого мощного Гелика состоится на автосалоне IAA в Мюнхене (с 7 по 12 сентября).

Mercedes-Benz G-Class 4x4² — очень интересный автомобиль. Подобно тому, как гиперкары не нужны для нормального использования на дорогах, Mercedes-Benz G-Class 4x4 Squared также занимает это уникальное пространство «избыточных возможностей». Обычный G-класс — один из самых функциональных роскошных автомобилей на земле, который может справиться с самой сложной местностью по всему миру, сохраняя при этом комфорт для пассажиров. Так вот, Mercedes-Benz G-Class 4x4 Squared берет знакомую формулу G-класса, но уверяют, что его возможности еще шире.

В этот хардкорный G-класс добавлен ряд функций, которые делают его самым мощным внедорожником на планете. Наиболее важным обновлением являются портальные оси, которые придают Mercedes G-Class 4x4 Squared невероятный дорожный просвет, поскольку они могут быть подняты. Mercedes G-Class 4x4 Squared предыдущего поколения имел 17 дюймов дорожного просвета, что на 10 дюймов больше, чем у стандартного Гелендвагена (241 мм). Сколько будет у нового, пока сказать сложно.

Попавший на видео Mercedes G-Class 4x4 Squared также может похвастать более крупными и агрессивными расширителями крыльев, которые прикрывают более крупные колеса. Также есть декоративный элемент на крыше, который, похоже, может быть светодиодной полоской или чем-то подобным. Сзади автомобиля есть лестница, которая облегчает доступ к багажнику и, возможно, служит для доступа к палатке на крыше.

По неподтверждённым данным, он дебютирует с 4-литровым твинтурбо V8 из арсенала AMG. В стандартном виде агрегат V8 вырабатывает 416 лошадиных сил, а настроенный AMG 4.0 V8 может выдавать и все 577 л.с.(585 л.с.).

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Видео: YouTube