Армейский Гелик 4×4² выехал на тесты

Mercedes-Benz G-Class 4×4² - почти без камуфляжа и выглядит готовым к производству.

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Новое поколение Mercedes-Benz G-Class 4x4 Squared (в квадрате) создавали долго. Первые признаки того, что немецкая компания работает над хардкорной версией G, появились почти год назад, а сегодня перед нами новые фото с испытаний. Снимки автомобиля в окрасе типа милитари сделаны недалеко от Нюрбургринга, где у Мерседеса есть свой испытательный центр.

Этот G-Класс выполнен в матово-зеленом цвете, оснащен багажником на крыше и полноразмерным запасным колесом сзади. Камуфляжа минимум — фиксатор запасного колеса, как и колесные арки, оклеен черной лентой, хотя ничего особенного она не скрывает.

Как и предыдущие версии, новый прототип получил передний бампер в стиле AMG с большими воздухозаборниками, широкие расширители крыльев, внешнее запасное колесо, встроенную лестницу сзади и стальной багажник на крыше.

В целом мы видим, что G-Class 4x4 Squared уже готов к производству, и Mercedes, вероятно, дорабатывает мелкие детали. Самая большая загадка хардкорного внедорожника — что скрывается под капотом. По слухам, он дебютирует с 4-литровым твинтурбо V8 из арсенала AMG.

В своем стандартном виде агрегат V8 вырабатывает 416 лошадиных сил, а настроенный AMG 4.0 V8 может выдавать и все 577 л.с.(585 л.с.).

Ходят слухи, что новый G-Class 4×4² может появиться на автосалоне IAA в Мюнхене вместе с полностью электрическим EQG, и это действительно достойная площадка для больших дебютов.

Кастомным Mercedes G-Class Brabus, да еще подаренным женой, похвастал недавно футболист Криштиан Роналду.



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Фото: Depositphotos