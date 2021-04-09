Самый крутой Гелик вернется: теперь под брендом AMG

Лифтованный, самый мощный внедорожник G-класса 4x4² проходит испытания и, судя по минимуму камуфляжа, скоро будет представлен публике.

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Первоначально хардкорный Mercedes-Benz G-класса 4x4² был разработан как шоу-кар для Женевского автосалона 2015 года, однако вызвал такой интерес, что немного позже появился на рынке. Вариант модели, за которую просили чуть меньше четверти миллиона евро, быстро стал легендой и предметом коллекционирования, а скоро у G-класса 4x4² появится преемник.

Напомним, Mercedes-Benz G500 4x4² (или G550 4x4² в США) — это специальная версия Mercedes-Benz G-класса, и отличается она от стандартного Гелендвагена серьезно измененным шасси, портальными мостами и колесами большего диаметра, значительно повышающими проходимость по бездорожью. В 2017 году модель временно перестали выпускать.

В отличие от своего предшественника, который оснащался двигателем AMG, но официально продавался как G 500, новый G-класса 4x4², вероятно, будет носить шильдик внутреннего отдела спорта. Признаком этого служит передний «фартук» в классическом стиле AMG.

На крыше автомобиля установлен стеллаж со стремянкой и дополнительной подсветкой. В отличие от обычного G-класса, запасное колесо на двери багажника не имеет защитной крышки и крепится на два прочных кронштейна.

Что касается мотора, то здесь сюрпризов не ожидается: как и его предшественник, новый 4x4² будет оснащаться хорошо известным 4-литровым твинтурбо V8 из арсенала AMG. В стандартном G 63 он развивает 585 л.с. По мощности он значительно превосходит старый G 500 4x4² (4.0, 422 л.с.).

Поскольку «испытуемый» уже находится на дороге практически без камуфляжной обертки, ждать его официальной презентации и вывода на рынок осталось совсем недолго. Что касается цены, ожидаемо он будет стоить больше предшественника с учетом нового названия AMG и заметно возросшей производительности: в районе 300 000 евро.

Прежний Mercedes-Benz G 500 4x4² вызвал у многих состоятельных поклонников бездорожья фурор и был раскуплен в кратчайшие сроки. То же самое ожидает и новинку, которая найдет своих поклонников, особенно за пределами Германии, предполагают в компании. Считается, что основные рынки сбыта «хардкорного» внедорожника — страны Ближнего Востока, Россия и Северная Америка.

Ранее сообщалось, что Mercedes намерен вывести Gelandewagen в отдельный суббренд.

Фото: Auto-motor-und-sport