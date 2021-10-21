Выручка российских дилеров выросла в 2,5 раза за шесть месяцев. А производство автомобилей в мире за то же время сократилось на 1,4 млн единиц.

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За последние полгода выручка автомобильных дилеров в России выросла в 2,5 раза и достигла 1,2 триллиона рублей. Об этом сообщает Телеграм-канал «Подъем», в качестве основной причины называя рост цен на новые автомобили. Имеются в виду не столько официальные показатели РРЦ (розничной рекомендованной цены), сколько средневзвешенная цена в автосалонах.

Этот показатель экономисты рассчитывают на основе средних значений фактически существующих цен и объемов продаж по каждой модели с учетом различных модификаций. Как утверждает канал, за первые шесть месяцев 2021 года средневзвешенная цена легкового автомобиля в России выросла на 12,5%. Представители дилеров, на которых ссылается источник, утверждают, что могли бы продать больше машин, если бы не сбои в сроках поставок комплектующих на конвейеры, сокращение производства машин и, как следствие, нарушение периодичности отгрузки товарных автомобилей.

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На фоне сокращения количества проданных автомобилей дилеры стараются получить большую прибыль на каждом конкретном клиенте, осуществляя так называемые накрутки на цены, т.е. сопровождают продажу «допами», от которых нельзя отказаться.

Между тем, производство автомобилей изрядно сокращается во всем мире: по данным компании BCG, за первый квартал объемы выпуска упали на 1,4 млн единиц, и сильнее всего автопром страдает в Европе, Китае и Северной Америке. Российские производители также испытывают кризис: например, калужский завод Volkswagen в сентябре четыре раза приостанавливал производство и в начале октября снова остановил конвейер.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС