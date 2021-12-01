Nissan Qashqai с уникальным мотором — скоро — журнал За рулем

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Nissan Qashqai с уникальным мотором - скоро

Гибрид, в котором двигатель внутреннего сгорания - лишь генератор, уже испытывают на дорогах общего пользования.

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Nissan представил новый Qashqai в феврале этого года. Пока кроссовер продается только в Европе и оснащается двумя мягкими гибридами на базе 1,3-литрового мотора. Их мощность составляет 140 л.с. (240 Нм) и 158 л.с. (260 Нм). Очень скоро появится еще одна силовая установка, испытания которой уже подходят к концу.

Издание Motor.es опубликовало фотографии Qashqai с гибридной установкой e-Power, проходящем испытания на дорогах общего пользования. В установке 1,5-литровый бензиновый двигатель используется как генератор и не связан напрямую с колесами. Он заряжает батарею, которая, в свою очередь, питает электромоторы. Мощность этой силовой установки составляет 190 л.с. и 330 Нм.

Nissan Qashqai с уникальным мотором — скоро

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Как видно на снимках, новая версия Кашкая не отличается от прочих. Ее будут выдавать разве что шильдики на двери багажника.

Nissan Qashqai с уникальным мотором — скоро

Новый Nissan Qashqai будет таким же мощным и быстрым, как электромобили, но при этом не станет зависеть от зарядных станций. Премьера новинки состоится в следующем году, после чего она поступит в продажу в третьем квартале. В России модель появится позже, когда ее сборка будет налажена на питерском заводе компании.

Фото: motor.es

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Отзывы о Nissan Qashqai (26)

Nissan 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Комфортная подвеска, большой просвет, камера, парктроники, обогрев руля

Недостатки:

По зиме датчики парктроников работают не как надо

Комментарий:

Долго выбирал машину и сделал вывод, что в своем ценовом диапазоне альтернативы Кашкаю по сути нету особо. Взял с рук, 2л переднеприводный, через месяц сгонял на сход-развал, управляемость стала практически в идеале. Просвета хватает на любой поребрик залезать, так что решил проблему с парковкой ...

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