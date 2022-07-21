Время в пути на российский юг для туристов увеличилось

Автомобили выстраиваются в многочасовые пробки по дороге на курорты Крыма и Краснодарского края.

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Пробки на трассе М-4 «Дон» в летний период отмечались и раньше. Но в этом году из-за закрытия аэропортов и перелетов в некоторые страны количество желающих отправиться на юг России на машине увеличилось примерно на 30%. Вместе с тем, стали расти и заторы на дорогах.

В этом году время, которое автомобилисты тратят, чтобы добраться до морских городов, в среднем увеличилось до суток. Тогда как раньше на это требовалось около 17–18 часов. Такими подсчетами с агентством РИА «Новости» поделился президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

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Дополнительные препятствия туристам создает ремонт дорог. Из-за многочисленных сужений пропускная способность трассы снижается. Самые масштабные пробки регистрируются в Воронежской и Ростовской областях, Горячем Ключе, Краснодаре и Новороссийске.

Для выхода из этой ситуации, по мнению эксперта, необходимо отрегулировать график проведения дорожных работ. Например, вести ремонт только в ночное время, когда машин на трассе меньше.

Еще одно предложение, которое озвучил эксперт, — необходимость улучшения придорожной инфраструктуры на протяжении южной трассы. По его мнению, необходимо привлечь инвесторов к созданию качественных пунктов питания и отдыха.