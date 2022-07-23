Новые камеры ждут российских туристов на южной трассе — журнал За рулем

Новые камеры ждут российских туристов на южной трассе

Работа комплексов будет направлена на фото- и видеофиксацию нарушений скоростного режима.

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Об установке новых камер на трассе М-4 «Дон» рассказали на официальном портале Правительства Ростовской области. Всего в области установили пять новых комплексов. Четыре из них расположили на оживленных участках трассы, по которой в летнее время поток автомобилей движется к приморским городам.

За скоростным режимом автомобильного потока теперь будут дополнительно следить два комплекса «Кордон» и два комплекса «Скат». Информация обо всех установленных комплексах уже включена в единое централизованное программное обеспечение СПО «Паутина»

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Новые комплексы расположены:

  • в попутном направлении км 937+45 (ограничение скоростного режима 70 км/ч);
  • в попутном и встречном направлениях км 1070+749 (ограничение скоростного режима 90 км/ч);
  • во встречном направлении км 1031+135 (ограничение скоростного режима 110 км/ч);
  • во встречном направлении км 1031+140 (ограничение скоростного режима 110 км/ч);

Также ведомство привело статистику работы ранее установленных комплексов в области. Данные приведены за первое полугодие, которое включает в себя начало курортного сезона. За этот период, автомобилистам направлено 1009,7 тысячи постановлений об административных правонарушениях на общую сумму штрафов 601,4 млн рублей. Из них оплачено около 80%.

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Фото: depositphotos

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