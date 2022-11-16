По неофициальной информации, АВТОВАЗ снова испытывает сложности с комплектованием собираемых автомобилей.

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На сей раз проблемы с кондиционерами: инсайдеры сообщают, что из двух поставщиков этого узла, заводов «Август» и «Фрост», АВТОВАЗ оставил только одного, последнего, а он не справляется с потребностями конвейеров автогиганта.

Если ситуация не изменится до конца года, завод выпустит около 25 тысяч машин без системы кондиционирования, которые будет довольно сложно продать, пишет источник.

Предупреждая эту ситуацию, на АВТОВАЗе приняли решение откомандировать своих сотрудников на «Фрост», что позволит организовать вторую рабочую смену и увеличить выпуск продукции.

Такую схему автогигант уже применял для выпуска рулевых колес без подушек безопасности на предприятии в Челябинске — тогда это помогло уйти от дефицита.

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Источник: Avtograd News