ГИБДД «ушло» в соцсети: почему не стоит «пилить» опасный контент

Материалы с демонстрацией опасного поведения на дорогах появляются в соцсетях регулярно.
Буквально на днях очередного «решившего выделиться из толпы» наказали в Сочи.
Но такого контента на просторах интернета довольно много: незаконные уличные гонки, превышение установленной скорости движения, совершение опасных маневров, несоблюдение правил перевозки пассажиров.
Поэтому сотрудники ГИБДД во всех регионах России мониторят соцсети и имеют право возбудить дело об административном правонарушении, если в социальных сетях, в том числе в запрещенных на территории России, размещено видео, на котором видно нарушение ПДД. Для возбуждения дела на основе видеозаписи необходимо, чтобы из него явно следовало нарушение правил.
Нарушителю может грозить, в том числе, лишение прав, а в ряде случаев — и уголовное наказание.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Источник: РБК
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС, Unsplash