Конвейер по выпуску Lada Largus заработает уже в январе? Проверили слух

Новости появились на фоне опубликованного профсоюзом предприятия режима работы подразделений. По этим данным, линия сборки Ларгуса будет работать уже с 9 января шесть дней в неделю, причем в две смены.
Однако выяснилось, что речь не о самой сборочной линии, а о ее персонале. В комментариях пользователь Евгений Костин интересуется: неужели для Ларгуса найдены все компоненты?
Ему отвечает, судя по всему, работница конвейера Татьяна Нисютина: «Мы на Ниве и Гранте будем работать. (...) В принципе, как и сейчас. Весь персонал распределен на Ниву и Гранту».
Чтобы свободно перемещать персонал между сборочными линиями, АВТОВАЗ в марте 2022 года объединил все конвейеры в единое производство, без принятого раньше дробления на модели.
Линия по выпуску Ларгуса с ноября называется не B0, как в эпоху Renault, а просто линия «1». Сборку Ларгуса на ней действительно восстановят, но официальных сроков нет, а ориентировочные — от зимы 2023 года до осени.
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Фото: depositphotos.com, За рулем