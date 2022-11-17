Конвейер по выпуску Lada Largus заработает уже в январе? Проверили слух — журнал За рулем

Конвейер по выпуску Lada Largus заработает уже в январе? Проверили слух

Во многих СМИ прошли сообщения о том, что производство Ларгуса возобновится в самом начале следующего года…

Материалы по теме
Насмотрелись видео! 6 ошибок водителей при встрече с ГИБДД

Новости появились на фоне опубликованного профсоюзом предприятия режима работы подразделений. По этим данным, линия сборки Ларгуса будет работать уже с 9 января шесть дней в неделю, причем в две смены.

Однако выяснилось, что речь не о самой сборочной линии, а о ее персонале. В комментариях пользователь Евгений Костин интересуется: неужели для Ларгуса найдены все компоненты?

Материалы по теме
10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублейСправедливое наказание: штрафы привяжут к мощности автоНазваны регионы РФ, которые получат новый общественный транспорт

Ему отвечает, судя по всему, работница конвейера Татьяна Нисютина: «Мы на Ниве и Гранте будем работать. (...) В принципе, как и сейчас. Весь персонал распределен на Ниву и Гранту».

Чтобы свободно перемещать персонал между сборочными линиями, АВТОВАЗ в марте 2022 года объединил все конвейеры в единое производство, без принятого раньше дробления на модели.

Линия по выпуску Ларгуса с ноября называется не B0, как в эпоху Renault, а просто линия «1». Сборку Ларгуса на ней действительно восстановят, но официальных сроков нет, а ориентировочные — от зимы 2023 года до осени.

  • «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме
«За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР

Требуется 7 тыс. шин популярных размеров

Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Фото: depositphotos.com, За рулем

Наше новое видео
Самая желанная Волга: 7 мест и телевизор внутри
Тест Kangaroo: наша сборка, китайская суть, цена Ларгуса
Профи, но другой: тест самого необычного УАЗа

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров68
Оцените материал
0:0

Отзывы о LADA Largus (11)

LADA 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Вестимость, подвеска

Недостатки:

Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.

Комментарий:

Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам...

Написать отзыв

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: