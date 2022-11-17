Конвейер по выпуску Lada Largus заработает уже в январе? Проверили слух

Во многих СМИ прошли сообщения о том, что производство Ларгуса возобновится в самом начале следующего года…

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Новости появились на фоне опубликованного профсоюзом предприятия режима работы подразделений. По этим данным, линия сборки Ларгуса будет работать уже с 9 января шесть дней в неделю, причем в две смены.

Однако выяснилось, что речь не о самой сборочной линии, а о ее персонале. В комментариях пользователь Евгений Костин интересуется: неужели для Ларгуса найдены все компоненты?

Ему отвечает, судя по всему, работница конвейера Татьяна Нисютина: «Мы на Ниве и Гранте будем работать. (...) В принципе, как и сейчас. Весь персонал распределен на Ниву и Гранту».

Чтобы свободно перемещать персонал между сборочными линиями, АВТОВАЗ в марте 2022 года объединил все конвейеры в единое производство, без принятого раньше дробления на модели.

Линия по выпуску Ларгуса с ноября называется не B0, как в эпоху Renault, а просто линия «1». Сборку Ларгуса на ней действительно восстановят, но официальных сроков нет, а ориентировочные — от зимы 2023 года до осени.

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