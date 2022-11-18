И хоть возвращением мы обязаны параллельному импорту, модель действительно стоит внимания. Правда, руль тут — справа.

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В Россию в частном порядке начали завозить кроссоверы Honda Vezel (он же HR-V в США) — на популярных классифайдах обнаруживается множество объявлений о продаже. Машины новые, с околонулевым пробегом, и оснащены мотором 1.5 мощностью 118 л.с. Расположение руля — правое.

По данным продавцов, машины приобретаются на аукционе в Японии и растаможиваются во Владивостоке. В комплектации — зимний пакет, адаптивный круиз-контроль, светодиодная оптика, камера заднего вида, парктроники, бесключевой доступ, 16-дюймовые литые диски. Цены — около 2,2 млн рублей.

Еще один вестник параллельного импорта — Skoda Kamiq: такие кроссоверы появились у официальных дилеров бренда.

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Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Газета.Ru

Фото: Honda, Unsplash