Как понять, что в автосервисе не поменяли масло

Автоэксперт назвал три верных признака того, что вас обманули.

Материалы по теме Как проверить качество масла — хитрый способ

Стоимость и масел, и комплектующих для его замены выросла в разы. Да еще находятся такие недобросовестные сервисы, в которых замену масла проводят только на словах.

Автоэксперт Петр Баканов рассказал, какие косвенные признаки укажут на такую махинацию.

В первую очередь он советует посмотреть на заливную крышку. Если нет следов, что ее открывали, то, скорее всего, машину не обслужили.

«При замене масла по регламенту также меняется сливная пробка в поддоне картера. Если на той пробке, которая установлена, нет свежих следов от отвертки или гаечного ключа, то пробка не менялась», — добавил эксперт.

Нелишним будет и проверить щупом состояние масла: если оно старое и не менялось, то будет густым и очень черным. Желтая и прозрачная жидкость говорит о том, что масло свежее.

Как выбрать недорогое и при этом хорошее моторное масло, рассказано тут.

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Источник: Газета.ru

Фото: «За рулем», depositphotos.com