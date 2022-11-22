Актриса Елена Сафонова оплачивает парковку исключительно по решению суда

Популярная актриса Елена Сафонова вновь оштрафована судом за несоблюдение правил парковки.
Звезда «Зимней вишни» и «Принцессы на бобах» постоянно нарушает порядок автопарковки, но выставленные штрафы в срок не оплачивает.
Поэтому суд вынужден их удваивать: вместо 5 тыс. рублей актриса заплатит 10 тыс.
Нарушение Еленой Сафоновой правил паркинга стало курьезом. Уже третий год подряд на актрису налагают двойной штраф: сначала за неправильную парковку, после — за неуплату взыскания в срок.
В ноябре прошлого года Елена Сафонова попала в хронику дорожно-транспортных происшествий: ее машина столкнулась с другим авто, выехавшим на встречку. В результате аварии актриса получила серьезные травмы.
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Источник: Дни24
Фото: vk.com/elenasafonovaof, depositphotos.com