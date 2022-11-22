Актриса Елена Сафонова оплачивает парковку исключительно по решению суда — журнал За рулем

Актриса Елена Сафонова оплачивает парковку исключительно по решению суда

Третий год подряд суд удваивает сумму штрафа.

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Популярная актриса Елена Сафонова вновь оштрафована судом за несоблюдение правил парковки.

Звезда «Зимней вишни» и «Принцессы на бобах» постоянно нарушает порядок автопарковки, но выставленные штрафы в срок не оплачивает.

Поэтому суд вынужден их удваивать: вместо 5 тыс. рублей актриса заплатит 10 тыс.

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Нарушение Еленой Сафоновой правил паркинга стало курьезом. Уже третий год подряд на актрису налагают двойной штраф: сначала за неправильную парковку, после — за неуплату взыскания в срок.

В ноябре прошлого года Елена Сафонова попала в хронику дорожно-транспортных происшествий: ее машина столкнулась с другим авто, выехавшим на встречку. В результате аварии актриса получила серьезные травмы.

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Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Дни24

Фото: vk.com/elenasafonovaof, depositphotos.com

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