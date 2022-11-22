Назван срок, когда авторынок в России вернется к докризисному уровню

Для восстановления российскому автопрому нужна кооперация.

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Возвращение автомобильного рынка в России к докризисному уровню вероятно не ранее 2028–2029 годов, предположил глава совета директоров холдинга «Автотор» Валерий Горбунов.

При этом он не исключил, что возможен и более продолжительный спад.

Горбунов также озвучил условия, при которых процесс восстановления пойдет быстрее. В частности, сейчас российскому автопрому нужна кооперация.

«Должна появиться комплексная программа развития всей промышленности, а не только автопрома в плане локализации», — уточнил эксперт.

Эта кооперация, по мнению Горбунова, должна быть отражена в стратегии отрасли, которую сейчас готовит Минпромторг РФ.

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» прогнозируют, что в этом гору рынок сократится в 2,5 раза по отношению к прошлому.

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Источник: РИА Новости

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