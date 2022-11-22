Назван срок, когда авторынок в России вернется к докризисному уровню — журнал За рулем

Назван срок, когда авторынок в России вернется к докризисному уровню

Для восстановления российскому автопрому нужна кооперация.

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Возвращение автомобильного рынка в России к докризисному уровню вероятно не ранее 2028–2029 годов, предположил глава совета директоров холдинга «Автотор» Валерий Горбунов.

При этом он не исключил, что возможен и более продолжительный спад.

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Горбунов также озвучил условия, при которых процесс восстановления пойдет быстрее. В частности, сейчас российскому автопрому нужна кооперация.

«Должна появиться комплексная программа развития всей промышленности, а не только автопрома в плане локализации», — уточнил эксперт.

Эта кооперация, по мнению Горбунова, должна быть отражена в стратегии отрасли, которую сейчас готовит Минпромторг РФ.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: РИА Новости

Фото: depositphotos.com

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