Почему россиян не пугает покупка авто без гарантии

Эксперт объяснил, есть ли в этом какая-то опасность при дальнейшей эксплуатации автомобиля.

Материалы по теме Параллельный импорт: о чем должны помнить покупатели таких машин

Ввезенные параллельным импортом автомобили дилеры сегодня предлагают купить часто без гарантии и дальнейшего обслуживания. Автоэксперт Дмитрий Попов считает, что этот факт не должен и не может остановить от покупки.

«Все зависит не от дилеров. Все зависит от взглядов человека на эксплуатацию автомобиля», — уверен он.

Эксперт объяснил свою позицию тем, что большая часть автомобилистов, и он в том числе, обслуживают свои автомобили в независимых сервисах, поэтому наличие или отсутствие гарантии значения не имеет.

Ранее стало известно, что новые автомобили BMW и Hyundai, ввезенные в Россию по параллельному импорту, продаются без гарантии. Желающим ее сохранить предлагается это сделать за отдельную плату.

Многие автовладельцы, которые столкнулись с критическими неисправностями новых машин, не согласятся с экспертом. Как работает гарантия на авто в нынешних условиях, выяснил «За рулем».

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Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: jReactor

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