Одна из крупных торговых компаний привезла в Россию новинки китайского бренда — «пробные» экземпляры выставлены в столичном шоу-руме «Авилон».

Наиболее доступная модель из представленных — это BYD Song Plus в электрической версии EV500. Машина довольно крупная: длина составляет 4705 мм, колесная база — 2765 мм, что сопоставимо с показателями Chery Tiggo 8 Pro или Skoda Kodiaq. Характеристики: передний привод, электромотор мощностью 184 л.с. и запас хода в 505 км по циклу NEDC.

В комплектацию Flagship входят бесключевой доступ, сиденья из экокожи, цифровые приборы, поворачивающийся мультимедийный экран. Цена такой машины составляет 4 950 000 рублей.

Кроме этого автомобиля в автосалоне выставлены гибридный BYD Song Plus DM-i за 5 250 000 рублей и электрический BYD Tang за 7 450 000 рублей. Российский дистрибьютор говорит, что привезенные машины являются «пробой пера», призванной оценить уровень интереса к машинам.

Напомним, что недавно BYD запатентовала в России внедорожник.

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Источник: Китайские автомобили.