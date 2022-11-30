В России начались продажи кроссоверов BYD. Есть цены, и они — вау! — журнал За рулем

В России начались продажи кроссоверов BYD. Есть цены, и они — вау!

Одна из крупных торговых компаний привезла в Россию новинки китайского бренда — «пробные» экземпляры выставлены в столичном шоу-руме «Авилон».

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Наиболее доступная модель из представленных — это BYD Song Plus в электрической версии EV500. Машина довольно крупная: длина составляет 4705 мм, колесная база — 2765 мм, что сопоставимо с показателями Chery Tiggo 8 Pro или Skoda Kodiaq. Характеристики: передний привод, электромотор мощностью 184 л.с. и запас хода в 505 км по циклу NEDC.

В комплектацию Flagship входят бесключевой доступ, сиденья из экокожи, цифровые приборы, поворачивающийся мультимедийный экран. Цена такой машины составляет 4 950 000 рублей.

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Кроме этого автомобиля в автосалоне выставлены гибридный BYD Song Plus DM-i за 5 250 000 рублей и электрический BYD Tang за 7 450 000 рублей. Российский дистрибьютор говорит, что привезенные машины являются «пробой пера», призванной оценить уровень интереса к машинам.

Напомним, что недавно BYD запатентовала в России внедорожник.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Китайские автомобили.

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