АВТОВАЗ выпустит новую модель в 2024 году: подробности о «новой Гранте»

Президент АВТОВАЗа Максим Соколов подтвердил сроки выхода модели и рассказал, кому она понравится.

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Глава предприятия обозначил, что новая модель Lada B-класса будет сориентирована на новое поколение россиян, и объяснил почему: у молодых меньше денег, чем у старшего поколения, а АВТОВАЗ сделает им хорошее предложение.

«Мы рассчитываем, что в конце 2024-го на конвейер встанет новый автомобиль. Это целое семейство B-сегмента с кузовами седан, универсал и универсал Cross, которое мы условно называем „Новая Granta“. Надеемся, будет пользоваться большим спросом у молодежи», — сказал президент АВТОВАЗа.

Он оговорился, что молодежный все же не значит дешевый, просто дизайн и опции новой модели будут ориентированы на молодых людей.

«Фактически более современная Granta при сохранении доступности. При таких параметрах среди покупателей будет высока доля молодежи», — заключил Соколов.

Любопытно, что в анонсах модели новый глава АВТОВАЗа уже не в первый раз проводит аналогии с Грантой, тогда как ранее, еще до прихода Соколова на завод, пресс-служба однозначно дистанцировала новую Lada B-класса от нынешнего «бюджетника».

Срок выхода модели Lada B-класса назвал Денис Мантуров: конец 2024 года.

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Источник: Forbes