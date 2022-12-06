Когда вернется Lada Largus и система ABS: официальный ответ

Глава АВТОВАЗа подтвердил планы по возвращению компонентов, попавших под санкции, в комплектацию автомобилей Lada.

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Максим Соколов в очередной раз назвал срок возвращения системы АБС (скорее всего, она будет из Китая) на автомобили Lada.

«В течение 2023 года в комплектацию вернется антиблокировочная система. Сейчас мы переводим производство Vesta с ижевской площадки в Тольятти — процесс уже в финальной стадии. Весной 2023 года должен начаться выпуск обновленной модели — Vesta NG, уже собраны первые тестовые автомобили. Осенью — бензиновый Largus. А на ижевской площадке в конце 2023 года ожидаем опытную партию электрической версии — e-Largus».

Отметим, что именно с семейством Ларгус связывается возвращение АБС на машины Lada — если Гранту и обе Нивы можно выпускать без этой системы, то в случае лицензионного универсала это невозможно. Интересно, что в некоторых сентябрьских интервью Соколов говорил о возврате АБС в начале 2023 года, а неофициальные источники указывали январь-февраль 2023-го, как вероятную дату начала производства.

Однако теперь, как видим, рестарт Ларгуса заявлен лишь на осень. Еще один важный момент: из вышесказанного следует, что флагманская модель Lada Vesta NG весной 2023 года начнет сходить с конвейера без системы АБС. Уже известно, что у машин будет 90-сильный мотор и МКП.

Коробку-автомат, как и систему контроля устойчивости ESC, Соколов надеется вернуть в течение 2024 года, а к концу его — поставить на производство новую модель.

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Источник: Forbes