Австралиец рассказал, как стал поклонником Нивы

Журналист популярного австралийского издания Drive Джеймс Уорд (James Ward) написал трогательную статью.

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В ней он рассказал о своей любви к советскому внедорожнику Lada Niva.

Когда он был молод, за стеклом автосалона он часто видел продающуюся там красную Ниву, стараниями местного тюнинг-ателье переделанную в кабриолет.

Машина сохранила переднюю закрытую часть (впрочем, над головой был огромный люк), а задняя накрывалась съемным виниловым верхом. Для молодого человека эта машина стала пределом мечтаний, но приобрести ее (причем именно эту машину!) он смог только спустя год с лишним.

Она досталась ему уже с пробегом, но лично Джеймс накатал на ней 200 тысяч километров, пока не умер двигатель. Сейчас владелец понимает, что стоило его восстановить, а не продавать внедорожник, ведь Нива-кабриолет машина редкая даже в Австралии… Но Уорд владеет уже шестой Нивой подряд — любовь протянулась через всю жизнь!

…А ведь началось все в детстве, с просмотра чехословацкого сериала «Экспедиция Адам 84», где Нива предстает ни много ни мало предтечей DeLorean DMC-12 из франшизы «Назад в будущее».

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Lada Niva Documentary

Фото: James Ward