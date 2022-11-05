Нива круче ДеЛореана! Внедорожник в роли машины времени (видео) — журнал За рулем

Нива круче ДеЛореана! Внедорожник в роли машины времени (видео)

Оказывается, в 1980-е Нива не только завоевывала популярность в СССР, на международных рынках и ралли-рейдовых трассах…

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Коме того, она успешно составляла конкуренцию ныне легендарному DeLorean DMC-12 из франшизы «Назад в будущее».

Только происходило это, в основном, не в капиталистическом мире, а в так называемом Восточном блоке, где показывался сериал «Посетители». В ЧССР он был известен как «Навштевничи», в ГДР — как «Экспедиция Адам 84», пишет Lada Niva Documentary. В ФРГ сериал тоже шел — под названием «Die Besucher».

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Немецкая вещательная группа WDR отреставрировала этот сериал. Перед вами кадры 1-го эпизода — «Земля в 2484 году». Чтобы найти формулу, способную спасти Землю от столкновения с кометой, ученые отправляются в прошлое на машине времени — Ниве…

В ходе экспедиции герои совершают головокружительные трюки с прыжками и переворотами — и остаются невредимыми. Самое забавное — это, пожалуй, комментарий одного из российских пользователей. Владимир Хромов пишет: «Не могу понять, чего здесь фантастического... Обычные будни нивовода».

Релиз отреставрированного сериала на DVD и Blu-ray ожидается 4 ноября.

Фото, видео: VK / Lada Niva Documentary

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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

LADA 2013 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков — это позор производителя(подлость — на экспорт идут дру...

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