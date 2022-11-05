Нива круче ДеЛореана! Внедорожник в роли машины времени (видео)

Коме того, она успешно составляла конкуренцию ныне легендарному DeLorean DMC-12 из франшизы «Назад в будущее».
Только происходило это, в основном, не в капиталистическом мире, а в так называемом Восточном блоке, где показывался сериал «Посетители». В ЧССР он был известен как «Навштевничи», в ГДР — как «Экспедиция Адам 84», пишет Lada Niva Documentary. В ФРГ сериал тоже шел — под названием «Die Besucher».
Немецкая вещательная группа WDR отреставрировала этот сериал. Перед вами кадры 1-го эпизода — «Земля в 2484 году». Чтобы найти формулу, способную спасти Землю от столкновения с кометой, ученые отправляются в прошлое на машине времени — Ниве…
В ходе экспедиции герои совершают головокружительные трюки с прыжками и переворотами — и остаются невредимыми. Самое забавное — это, пожалуй, комментарий одного из российских пользователей. Владимир Хромов пишет: «Не могу понять, чего здесь фантастического... Обычные будни нивовода».
Релиз отреставрированного сериала на DVD и Blu-ray ожидается 4 ноября.
Фото, видео: VK / Lada Niva Documentary