Нива круче ДеЛореана! Внедорожник в роли машины времени (видео)

Оказывается, в 1980-е Нива не только завоевывала популярность в СССР, на международных рынках и ралли-рейдовых трассах…

Материалы по теме BMW i8 и DeLorean DMC-12 — вперед в будущее

Коме того, она успешно составляла конкуренцию ныне легендарному DeLorean DMC-12 из франшизы «Назад в будущее».

Только происходило это, в основном, не в капиталистическом мире, а в так называемом Восточном блоке, где показывался сериал «Посетители». В ЧССР он был известен как «Навштевничи», в ГДР — как «Экспедиция Адам 84», пишет Lada Niva Documentary. В ФРГ сериал тоже шел — под названием «Die Besucher».

Немецкая вещательная группа WDR отреставрировала этот сериал. Перед вами кадры 1-го эпизода — «Земля в 2484 году». Чтобы найти формулу, способную спасти Землю от столкновения с кометой, ученые отправляются в прошлое на машине времени — Ниве…

В ходе экспедиции герои совершают головокружительные трюки с прыжками и переворотами — и остаются невредимыми. Самое забавное — это, пожалуй, комментарий одного из российских пользователей. Владимир Хромов пишет: «Не могу понять, чего здесь фантастического... Обычные будни нивовода».

Релиз отреставрированного сериала на DVD и Blu-ray ожидается 4 ноября.

Фото, видео: VK / Lada Niva Documentary