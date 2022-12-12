Сколько автобрендов осталось в России: статистика удручает

В списке только китайские и отечественные марки.

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На российском авторынке к концу текущего года осталось 14 брендов из 60, представленных на начало года.

Такую статистику приводят в ассоциации «Российские автомобильные дилеры».

В список оставшихся входят три российских бренда: Lada, ГАЗ, УАЗ. Все остальные — китайские. Это Chery, Geely, Haval, JAC, FAW, Dongfeng, Changan, Exeed, GAC, Foton и Omoda.

«С точки зрения национального микса (количества национальных брендов, работающих на нашем рынке) российский авторынок уже китайский на 78%», — подчеркивается в письме ассоциации.

Почти все европейские, американские и корейские бренды приостановили поставки автомобилей в Россию.

Вместе с тем в 2022 году на отечественном авторынке появились новые бренды, в частности, «Москвич».

Но даже несмотря на это, дилеры предрекают российскому авторынку в 2023 году масштабный передел.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: РИА Новости

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС