Что случится, если включить режим P или R во время движения: тоже задумывались?

Специально это вряд ли кто-то будет делать, а вот случайно такое может произойти.

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Каждый водитель наверняка задавался вопросом: что произойдет, если на автомобиле с коробкой-автоматом во время поездки включить режим паркинга или, еще того хуже, нечаянно попасть селектором в положение R (задний ход).

Современные АКП имеют комплексную защиту, которая опирается на программные блокираторы. Управляются они электроникой и защищены от неправильного использования. Если даже кто-то из водителей перепутает передачи и воткнет селектор в положение R, ничего опасного не произойдет: электроника просто не даст активироваться заднему ходу.

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А вот если во время движения включить режима «паркинг» (P), то сломать коробку можно.

Там нет электроники, фиксация коробки в этом режиме происходит с помощью механического привода. Поэтому если на скорости включить режим P, то раздастся треск, который будет свидетельствовать, что фиксатор все же старается схватить вал. Металл будет крошиться, греться, пока крюк не отвалится.

К слову, на некоторых машинах фиксаторы настолько крепкие, что они стопорят вал и вызывают блокировку колес. Машина идет юзом до полной остановки.

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Источник: АиФ

Фото: «За рулем», Unsplash