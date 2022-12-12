Ограниченная партия Lada Largus - будет или нет?

Выпуск Ларгуса в «антисанкционном» исполнении с импортозамещением всех дефицитных компонентов организовать сложнее, чем в случае с Грантой или Нивой.

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Поэтому, отложив полноценный перезапуск Ларгуса на 2023 год, завод собирает ограниченные партии. Первая такая партия была выпущена летом, вторая, в количестве 500 штук, планировалась на конец текущего года. Однако инсайдеры сообщают, что эти планы, скорее всего, реализованы не будут.

Дело в том, что все кадровые ресурсы на сборке автомобилей брошены на доукомплектование уже собранных машин Granta и Niva, для которых не хватало определенных деталей и узлов. Сейчас, по разным подсчетам, на территории завода скопилось от 5 до 9 тысяч машин, которые, фактически, требуется до конца собрать и отправить в автосалоны.

Когда же дело дойдет до сборки Ларгуса? Ранее оптимистичные прогнозы говорили о начале 2023 года, примерно уравнивая рестарт Ларгуса с запуском в Тольятти производства Vesta NG. Однако в недавнем интервью глава АВТОВАЗа Максим Соколов обозначил сроком возвращения Ларгуса осень 2023 года. Вероятно, причина такой отсрочки в том, что лицензионные фургоны и универсалы нельзя выпускать без дефицитной системы АБС.

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Источник ВКонтакте / Avtograd News