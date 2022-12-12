Ограниченная партия Lada Largus — будет или нет? — журнал За рулем

Ограниченная партия Lada Largus - будет или нет?

Выпуск Ларгуса в «антисанкционном» исполнении с импортозамещением всех дефицитных компонентов организовать сложнее, чем в случае с Грантой или Нивой.

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Поэтому, отложив полноценный перезапуск Ларгуса на 2023 год, завод собирает ограниченные партии. Первая такая партия была выпущена летом, вторая, в количестве 500 штук, планировалась на конец текущего года. Однако инсайдеры сообщают, что эти планы, скорее всего, реализованы не будут.

Дело в том, что все кадровые ресурсы на сборке автомобилей брошены на доукомплектование уже собранных машин Granta и Niva, для которых не хватало определенных деталей и узлов. Сейчас, по разным подсчетам, на территории завода скопилось от 5 до 9 тысяч машин, которые, фактически, требуется до конца собрать и отправить в автосалоны.

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Когда же дело дойдет до сборки Ларгуса? Ранее оптимистичные прогнозы говорили о начале 2023 года, примерно уравнивая рестарт Ларгуса с запуском в Тольятти производства Vesta NG. Однако в недавнем интервью глава АВТОВАЗа Максим Соколов обозначил сроком возвращения Ларгуса осень 2023 года. Вероятно, причина такой отсрочки в том, что лицензионные фургоны и универсалы нельзя выпускать без дефицитной системы АБС.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник ВКонтакте / Avtograd News

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Отзывы о LADA Largus (11)

LADA 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Вестимость, подвеска

Недостатки:

Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.

Комментарий:

Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам...

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