Стало известно, кто получит последние Lada Largus

Ограниченную партию универсалов выпустят в декабре 2022 года.

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В период с 12 по 16 декабря АВТОВАЗ изготовит 500 пассажирских универсалов Lada Largus.

Все выпущенные автомобили будут направлены на исполнение контрактов с корпоративными клиентами.

Эта партия станет второй по выпуску Lada Largus в 2022 году. Первую партию АВТОВАЗ выпустил в период с 21 июля по 4 августа 2022 года. Она включала в себя 1800 универсалов и фургонов.

После окончания сборки Largus конвейер перенастроят на сборку Lada Vesta NG.

Lada Largus обещают вернуть в производство по мере насыщения дилерской сети моделью Vesta NG.

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Источник: Нетипичный АВТОВАЗ