Стало известно, кто получит последние Lada Largus — журнал За рулем

Стало известно, кто получит последние Lada Largus

Ограниченную партию универсалов выпустят в декабре 2022 года.

Материалы по теме
Сборка Ларгуса опять под вопросом: возобновят или нет?

В период с 12 по 16 декабря АВТОВАЗ изготовит 500 пассажирских универсалов Lada Largus.

Все выпущенные автомобили будут направлены на исполнение контрактов с корпоративными клиентами.

Эта партия станет второй по выпуску Lada Largus в 2022 году. Первую партию АВТОВАЗ выпустил в период с 21 июля по 4 августа 2022 года. Она включала в себя 1800 универсалов и фургонов.

Материалы по теме
10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублейСправедливое наказание: штрафы привяжут к мощности автоНазваны регионы РФ, которые получат новый общественный транспорт

После окончания сборки Largus конвейер перенастроят на сборку Lada Vesta NG.

Lada Largus обещают вернуть в производство по мере насыщения дилерской сети моделью Vesta NG.

Материалы по теме
Хотите на выставку BW Expo?

Бесплатный промокод от «За рулем»

Чтобы посетить церемонию награждения Гран-при «За рулем» на выставке автобусной техники BW Expo, нужно зарегистрироваться на сайте выставки. Регистрация платная, но с промокодом BUS20300 вы получите билет совершенно бесплатно.

Источник: Нетипичный АВТОВАЗ

Наше новое видео
Что такое новый Москвич и стоит ли он своих денег (видео)
Как на самом деле собирают Москвичи (видео)
Неубиваемый W123: лучшее авто всех времен и народов на тестах «За рулем»

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров242
Оцените материал
0:0

Отзывы о LADA Largus (11)

LADA 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Вестимость, подвеска

Недостатки:

Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.

Комментарий:

Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам...

Написать отзыв

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: