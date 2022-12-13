В России презентовали внедорожники Tank: где и когда можно купить новинки

В комплекте с электробайком: специальная версия Tank 300, который скоро будет в РФ

Входящий в концерн Great Wall китайский бренд Tank объявил о старте продаж в первой половине 2023 года. Покупатели смогут приобрести модели Tank 300 и Tank 500.

На начальном этапе внедорожники появятся в дилерских центрах девяти городов: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Кемерово, Воронеж, Челябинск, Тольятти и Нижний Новгород.

Автомобили китайской марки можно будет приобрести в гибридном формате: заказать онлайн, но машину из салона надо будет забрать самостоятельно.

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Официальные цены на внедорожники Tank пока не объявлены.

Ранее сообщалось, что неофициальные дилеры предлагают Tank 300 по цене от 3 млн до 5,7 млн рублей, Tank 500 — от 5,1 до 6,3 млн рублей.

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