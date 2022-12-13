В России презентовали внедорожники Tank: где и когда можно купить новинки

Входящий в концерн Great Wall китайский бренд Tank объявил о старте продаж в первой половине 2023 года. Покупатели смогут приобрести модели Tank 300 и Tank 500.
На начальном этапе внедорожники появятся в дилерских центрах девяти городов: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Кемерово, Воронеж, Челябинск, Тольятти и Нижний Новгород.
Автомобили китайской марки можно будет приобрести в гибридном формате: заказать онлайн, но машину из салона надо будет забрать самостоятельно.
Официальные цены на внедорожники Tank пока не объявлены.
Ранее сообщалось, что неофициальные дилеры предлагают Tank 300 по цене от 3 млн до 5,7 млн рублей, Tank 500 — от 5,1 до 6,3 млн рублей.
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Источник: Китайские автомобили
Фото: Tank