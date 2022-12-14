Посмотрите, что фигуристка Щербакова сделала с Omoda C5. Чем ответит Нагиев? — журнал За рулем

Посмотрите, что фигуристка Щербакова сделала с Omoda C5. Чем ответит Нагиев?

Олимпийская чемпионка - амбассадор нового китайского бренда.

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Omoda недавно представила первую модель — кроссовер C5, дизайн которого разработан в рамках концепции Аrt in Motion — «искусство в движении». Такая же философия присутствует и в фигурном катании, решили в компании и предложили стать амбоссадором бренда фигуристке Анне Щербаковой.

Автомобильный бренд вручил ей ключи, и спортсменка тут же «обустроила» свою новую машину. Может, это какая-то рекламная интеграция, но и передние сиденья, и задний диван в машине девушки закрыты накидками с медведями.

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Ждем, чем ответит Дмитрий Нагиев, буквально на днях ставший публичным представителем флагманского внедорожника Tank 500 на российском рынке. Он провел презентацию марки в Москве и его называют «одним из первых участников „клуба Tank“».

Посмотрите, что фигуристка Щербакова сделала с Omoda C5. Чем ответит Нагиев?

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«За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР

Требуется 7 тыс. шин популярных размеров

Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Telegram Анны Щербаковой

Фото: https://t.me/shch_anna, Omoda

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