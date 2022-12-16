Машину завалило снегом? Вот как правильно ее почистить

Убрать снег только со стекол — не вариант.

Материалы по теме Так вариатор не прогреешь! Опасное заблуждение водителей

Зимой буквально за ночь машину может завалить снегом так, что прежде чем поехать, придется вокруг нее основательно попрыгать.

Но прыгать надо со знанием дела, иначе и автомобиль можно повредить, и безопасность движения будет под угрозой.

Первое: если ехать никуда не надо, то и машину лишний раз чистить и царапать лакокрасочное покрытие не стоит.

Но если вы собираетесь в дорогу, то нужно очищать авто полностью.

Материалы по теме Чтобы не было мучительно больно: вот что нужно сделать с авто в зимний дождь

Снег, который вы не очистили с кузова, быстро превращается в смесь льда, грязи и реагентов.

Для успешной борьбы со снегом вооружитесь щеткой. Работать ею надо аккуратно, без нажима. Скребок подойдет для спрессованного снега, а вот лед им лучше не пытаться очистить сразу. Стоит подождать, когда машина прогреется — тогда наледь сойдет мягче.

Важно очистить все стекла, не только лобовое. И не забудьте про номера: за нечитаемый номерной знак может и штраф получить.

Наледь на протекторах шин тоже очищаем: если снег долго копится, колесо может потерять баланс — появится шум, автомобилем станет сложно управлять.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Секрет фирмы