Обошлось без сюрпризов: фактически совет директоров автогиганта подтвердил цифру, которую ранее озвучивал президент автогиганта Максим Соколов и уточняли неофициальные источники.
По итогам 2023 года АВТОВАЗ запланировал выпуск 401,6 тысячи автомобилей, сообщают в Минпромторге РФ.
Что касается года нынешнего, то со всеми известными сложностями предприятию удастся выпустить около 220 тысяч машин.
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Источник: ТАСС
Фото: АВТОВАЗ, Unsplash