4 фишки Лады Весты NG, которых нет у иномарок

Обошлось без сюрпризов: фактически совет директоров автогиганта подтвердил цифру, которую ранее озвучивал президент автогиганта Максим Соколов и уточняли неофициальные источники.

По итогам 2023 года АВТОВАЗ запланировал выпуск 401,6 тысячи автомобилей, сообщают в Минпромторге РФ.

Что касается года нынешнего, то со всеми известными сложностями предприятию удастся выпустить около 220 тысяч машин.

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Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР

Требуется 7 тыс. шин популярных размеров

Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.