АВТОВАЗ утвердил планы на 2023 год — вот что о них известно — журнал За рулем

АВТОВАЗ утвердил планы на 2023 год — вот что о них известно

К 2025 году производитель ориентируется на выпуск полумиллиона машин в год… А что насчет более близкой перспективы?

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Обошлось без сюрпризов: фактически совет директоров автогиганта подтвердил цифру, которую ранее озвучивал президент автогиганта Максим Соколов и уточняли неофициальные источники.

По итогам 2023 года АВТОВАЗ запланировал выпуск 401,6 тысячи автомобилей, сообщают в Минпромторге РФ.

Что касается года нынешнего, то со всеми известными сложностями предприятию удастся выпустить около 220 тысяч машин.

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Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: ТАСС

Фото: АВТОВАЗ, Unsplash

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