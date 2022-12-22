Юрист-автоподставщик на Bentley может стать фигурантом уголовного дела

В отношении 25-летнего юриста Евгения Афанасьева, ставшего участником резонансной серии ДТП с участием люксовых авто и получившего в итоге внушительную компенсацию, могут возбудить уголовное дело.
Предполагается, что юрист может быть причастен сразу к нескольким авариям, в которых он был признан потерпевшим и получал солидные выплаты от страховых компаний.
Схема автоподставщика всегда была одной и той же: водитель элитного автомобиля на круговом движении не пропускал другое ТС (как правило, грузовик), и в результате происходило столкновение — непременно в тот момент, когда легковое авто было в слепой зоне водителя грузовика. Но потерпевшим, согласно ПДД, признавали Афанасьева.
Сообщается, что у юриста во владении 10 автомобилей, три из них — Bentley. Компании — владельцы грузовиков не раз подавали в суд на Евгения Афанасьева, но он всегда выходил победителем.
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Источник: Известия
Фото: Соцсети