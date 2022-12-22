АВТОВАЗ официально дал старт проекту производства автомобилей Lada в Санкт-Петербурге.

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Об этом сообщает пресс-служба предприятия, напоминая, что выпуск будет организован на мощностях петербургского завода Nissan. Накануне предприятие посетили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и президент АВТОВАЗа Максим Соколов.

Оба отметили, что важнейшей задачей является сохранение коллектива завода.

Производство будет запущено в ближайшее время, это будут кроссоверы и седаны под брендом Lada, относящиеся к сегментам С и D. Все необходимое для сборки будет поставляться одним или несколькими партнерами.

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«Это будут китайские автомобили — не стоит делать из этого секрет Полишинеля. Хотя мы ведем переговоры со многими производителями в Южно-Азиатском регионе, но наибольшего прогресса достигли именно с китайским. Конкретные компании называть рано. А может быть, это будет и не одна компания», — заявил ранее глава АВТОВАЗа Максим Соколов.

В среднесрочной перспективе планируется локализация производства и достижение технологического суверенитета. В интервью каналу «Россия 24» Максим Соколов сообщил, что растущая доля китайских производителей становится угрозой для России.

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Фото: АВТОВАЗ, Nissan