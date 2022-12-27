Выбираете аккумулятор? Обратите внимание на страну-производителя

АКБ водители покупают не каждый день. А потому к такому приобретению стоит подойти вдумчиво, изучив все нюансы. К примеру, очень важно обратить внимание на страну, где выпущен аккумулятор.
Для азиатских моделей батареи обычно выше, чем аналогичные по емкости АКБ для европейских авто. Поэтому «европеек» можно использовать на машинах с востока, а вот наоборот уже не получится.
Еще важное отличие — предохранители для плюсового провода, которыми снабжены современные машины. Из-за них тоже могут возникнуть проблемы при установке батареи не того производителя.
У восточных экземпляров клеммы выступают над корпусом (они бывают как круглые, так и плоские). А у европейских — всегда два круглых полюсных вывода, которые утоплены в нишах. Поэтому на это тоже следует обратить внимание при выборе АКБ.
«Не промахнитесь с размерами! Большинство массовых батарей имеют одинаковую ширину — около 175 мм. Полная высота „европеек“ составляет около 190 мм. „Азиаткам“ добавляют „роста“ выступающие полюсные выводы — полная высота таких АКБ достигает 225–227 мм», — советуют эксперты.
- Другие параметры, по которым стоит выбирать аккумулятор, можно найти здесь.
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Источник: «За рулем»
Фото: depositphotos.com