Выбираете аккумулятор? Обратите внимание на страну-производителя — журнал За рулем

Выбираете аккумулятор? Обратите внимание на страну-производителя

Они отличаются по высоте и расположению клемм — и с покупкой можно не угадать.

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АКБ водители покупают не каждый день. А потому к такому приобретению стоит подойти вдумчиво, изучив все нюансы. К примеру, очень важно обратить внимание на страну, где выпущен аккумулятор.

Для азиатских моделей батареи обычно выше, чем аналогичные по емкости АКБ для европейских авто. Поэтому «европеек» можно использовать на машинах с востока, а вот наоборот уже не получится.

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Еще важное отличие — предохранители для плюсового провода, которыми снабжены современные машины. Из-за них тоже могут возникнуть проблемы при установке батареи не того производителя.

У восточных экземпляров клеммы выступают над корпусом (они бывают как круглые, так и плоские). А у европейских — всегда два круглых полюсных вывода, которые утоплены в нишах. Поэтому на это тоже следует обратить внимание при выборе АКБ.

«Не промахнитесь с размерами! Большинство массовых батарей имеют одинаковую ширину — около 175 мм. Полная высота „европеек“ составляет около 190 мм. „Азиаткам“ добавляют „роста“ выступающие полюсные выводы — полная высота таких АКБ достигает 225–227 мм», — советуют эксперты.

  • Другие параметры, по которым стоит выбирать аккумулятор, можно найти здесь.
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Источник: «За рулем»

Фото: depositphotos.com

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