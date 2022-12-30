Лицензионная иномарка = локализация. Новые правила подсчета баллов — журнал За рулем

Лицензионная иномарка = локализация. Новые правила подсчета баллов

Или еще один способ получить господдержку.

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Российским автопроизводителям дали возможность покупать лицензии на выпуск иномарок. И эти затраты пойдут в зачет локализации.

Такой порядок определяет проект постановления правительства, разработанный Минпромторгом. То есть «расходы на приобретение лицензий для освоения производства продукции автомобильной промышленности» будут считаться частью затрат на НИОКР.

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Сейчас 1% от выручки, потраченный на НИОКР, оценивается в 400 баллов локализации, а для участия в госзакупках нужно набрать 3200.

Ранее предполагалось с 2023 года повысить порог до 4500, а с 2025 года — до 5500 баллов. Но новый проект сохраняет старый показатель в 3200 баллов. Кроме того, очки по НИОКР будут умножаться на 1,3.

Цель — сохранить доступ российской техники к закупкам и простимулировать вложения в НИОКР.

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Источник: Известия

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

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