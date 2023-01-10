Niva Legend пройдет модернизацию уже в этом году — журнал За рулем

Niva Legend пройдет модернизацию уже в этом году

В ближайшие годы для ветерана вазовского конвейера запланировано несколько пакетов обновлений. Жизненный цикл модели продлен до 2030 года.

Материалы по теме
В Тольятти разработали новый внедорожник. АВТОВАЗ тоже участвует

Первые изменения коснутся салона. Как сообщает источник, пластиковые панели будут цельные и литые, а не получаемые методом вакуум-формовки, как сейчас. Цельной станет и шумоизоляция передней части пола кузова. Кроме того, для локеров колесных арок применят древесно-наполненный полипропилен, как на Весте и Гранте, где он появился в эпоху сотрудничества с Renault. Эти изменения запланированы на весну 2023 года.

Второй этап — появление светодиодных подфарников и фонарей, а также электрокорректора фар — при том, что сами фары останутся галогенными. Ориентировочный срок — конец 2023 года.

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДД«За рулем» обзавелся стикерами в Viber

Третий этап — более мощный двигатель от переднеприводной модели, лежащий на подрамнике. Возможно, собственный подрамник появится у раздаточной коробки. Все детали трансмиссии конструктивно останутся прежними, но будут усилены. Есть вероятность, что один из ШРУСов будет вновь заменен на более надежный (но и вызывающий больше вибраций) карданный шарнир. Также источник сообщает, что четырехсателлитного дифференциала в заднем мосту не планируется.

Многие из вышеописанных изменений будут обкатывать на мелкосерийной Niva Sport, выход которой запланирован на 2023 год.

  • «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Источник: Telegram / Русский автомобиль

Фото: АВТОВАЗ

Наше новое видео
Крепкая иномарка всего за 200 тысяч рублей. И цены на запчасти гуманные!
Уникальный внедорожник СССР и его зарубежные аналоги: что он взял у немцев?
Арго и Атлант — горячие новинки российской сборки

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров251
Оцените материал
0:0

Отзывы о LADA Niva Legend (32)

LADA 2013 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков — это позор производителя(подлость — на экспорт идут дру...

Написать отзыв

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: