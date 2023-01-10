Niva Legend пройдет модернизацию уже в этом году

В ближайшие годы для ветерана вазовского конвейера запланировано несколько пакетов обновлений. Жизненный цикл модели продлен до 2030 года.

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Первые изменения коснутся салона. Как сообщает источник, пластиковые панели будут цельные и литые, а не получаемые методом вакуум-формовки, как сейчас. Цельной станет и шумоизоляция передней части пола кузова. Кроме того, для локеров колесных арок применят древесно-наполненный полипропилен, как на Весте и Гранте, где он появился в эпоху сотрудничества с Renault. Эти изменения запланированы на весну 2023 года.

Второй этап — появление светодиодных подфарников и фонарей, а также электрокорректора фар — при том, что сами фары останутся галогенными. Ориентировочный срок — конец 2023 года.

Третий этап — более мощный двигатель от переднеприводной модели, лежащий на подрамнике. Возможно, собственный подрамник появится у раздаточной коробки. Все детали трансмиссии конструктивно останутся прежними, но будут усилены. Есть вероятность, что один из ШРУСов будет вновь заменен на более надежный (но и вызывающий больше вибраций) карданный шарнир. Также источник сообщает, что четырехсателлитного дифференциала в заднем мосту не планируется.

Многие из вышеописанных изменений будут обкатывать на мелкосерийной Niva Sport, выход которой запланирован на 2023 год.

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Источник: Telegram / Русский автомобиль

Фото: АВТОВАЗ