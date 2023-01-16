Какие новые модели можно будет купить по программе льготного кредитования

Не все автомобили отечественного производства в нее попадут.

Материалы по теме Какой внедорожник круче? Теперь мы знаем ответ

Правительство России продлило на 2023 год программу господдержки спроса на автомобили. При этом некоторые условия программы изменились.

Под действие программы подпадают модели УАЗ, Lada, ГАЗ, а также выпускаемые в Тульской области кроссоверы Haval Jolion. Предполагается, что с использованием субсидируемого кредита можно приобрести также электромобиль Evolute.

В нынешнем году по госпрограмме можно будет приобрести, в том числе, и ряд новых моделей.

В частности, кроссовер Москвич 3 на МКП, заявленная цена на который ниже 2 миллионов рублей. Попадет в перечень и электрический Москвич 3е.

Еще одним потенциальным участником госпрограммы может стать новая Lada Vesta NG, которая, по разным данным, будет стоить меньше 2 миллионов.

А вот новые кроссоверы и седаны классов С и D под брендом Lada, которые АВТОВАЗ планирует выпускать на бывшем заводе Nissan под Санкт-Петербургом, вряд ли можно будет купить с использованием льготного автокредита: цена на них, скорее всего, будет выше установленной госпрограммой планки в 2 млн рублей.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм .

Источник: Известия

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва», «За рулем»