Какие новые модели можно будет купить по программе льготного кредитования — журнал За рулем

Какие новые модели можно будет купить по программе льготного кредитования

Не все автомобили отечественного производства в нее попадут.

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Правительство России продлило на 2023 год программу господдержки спроса на автомобили. При этом некоторые условия программы изменились.

Под действие программы подпадают модели УАЗ, Lada, ГАЗ, а также выпускаемые в Тульской области кроссоверы Haval Jolion. Предполагается, что с использованием субсидируемого кредита можно приобрести также электромобиль Evolute.

Какие новые модели можно будет купить по программе льготного кредитования

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В нынешнем году по госпрограмме можно будет приобрести, в том числе, и ряд новых моделей.

В частности, кроссовер Москвич 3 на МКП, заявленная цена на который ниже 2 миллионов рублей. Попадет в перечень и электрический Москвич 3е.

Еще одним потенциальным участником госпрограммы может стать новая Lada Vesta NG, которая, по разным данным, будет стоить меньше 2 миллионов.

А вот новые кроссоверы и седаны классов С и D под брендом Lada, которые АВТОВАЗ планирует выпускать на бывшем заводе Nissan под Санкт-Петербургом, вряд ли можно будет купить с использованием льготного автокредита: цена на них, скорее всего, будет выше установленной госпрограммой планки в 2 млн рублей.

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Источник: Известия

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва», «За рулем»

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