Топ-10 популярных китайских кроссоверов прямо сейчас

Китайские кроссоверы стали сильнейшим трендом 2022 года, и в новом году тенденция наверняка получит развитие.

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Тройку самых популярных китайских кроссоверов прошлого года «За рулем» уже называл — это Chery Tiggo 7 Pro, Haval Jolion и Geely Coolray. Источник со ссылкой на данные Автостата опубликовал статистику регистраций в ГИБДД всех новых китайских кроссоверов за 2022 год.

Китайские кроссоверы, количество регистраций в 2022 году:

Chery Tiggo 7 Pro — 18 699 Haval Jolion — 17 527 Geely Coolray — 12 643 Chery Tiggo 4 — 7 673 Haval F7 — 7 491 Geely Atlas Pro — 7 021 Chery Tiggo 8 Pro — 6 072 Haval F7x — 5 330 Geely Tugella — 5 291 Exeed TXL — 4 169

Заметим, что во второй десятке по популярности есть сравнительно новые модели, такие как Haval Dargo, которые могут добрать по показателям в наступившем 2023 году. А кроме того, нас ждет несколько новинок из КНР — взять хотя бы пару новых внедорожников Tank.

Источник: Китайские автомобили

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/ТАСС