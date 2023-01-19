Топ-10 популярных китайских кроссоверов прямо сейчас

Тройку самых популярных китайских кроссоверов прошлого года «За рулем» уже называл — это Chery Tiggo 7 Pro, Haval Jolion и Geely Coolray. Источник со ссылкой на данные Автостата опубликовал статистику регистраций в ГИБДД всех новых китайских кроссоверов за 2022 год.
Китайские кроссоверы, количество регистраций в 2022 году:
- Chery Tiggo 7 Pro — 18 699
- Haval Jolion — 17 527
- Geely Coolray — 12 643
- Chery Tiggo 4 — 7 673
- Haval F7 — 7 491
- Geely Atlas Pro — 7 021
- Chery Tiggo 8 Pro — 6 072
- Haval F7x — 5 330
- Geely Tugella — 5 291
- Exeed TXL — 4 169
Заметим, что во второй десятке по популярности есть сравнительно новые модели, такие как Haval Dargo, которые могут добрать по показателям в наступившем 2023 году. А кроме того, нас ждет несколько новинок из КНР — взять хотя бы пару новых внедорожников Tank.
Источник: Китайские автомобили
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/ТАСС
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