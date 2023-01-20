Страховщики лоббируют увеличение в два раза сроков ремонта по ОСАГО — журнал За рулем

Страховщики лоббируют увеличение в два раза сроков ремонта по ОСАГО

Вместо месяца автомобилист будет вынужден два месяца обходиться без машины.

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Страховые компании на закрытом заседании в Госдуме предложили увеличить сроки восстановительного ремонта по ОСАГО. Сегодня страховщикам отведено на ремонт поврежденного в ДТП автомобиля 30 дней, но они считают, что в условиях дефицита запчастей и увеличения сроков их поставок целесообразно ввести новую норму — 60 дней.

По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, увеличение срока, отведенного на ремонт автомобиля, будет временной мерой, «которая даст страховым компаниям чуть больше времени на подбор качественных запчастей, пока не будут окончательно налажены поставки, в том числе по параллельному импорту».

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Кроме того, страховые компании снова поднимают вопрос о разрешении использования б/у запчастей для ремонта машин по ОСАГО.

Окончательные решения по поводу увеличения сроков восстановительного ремонта и использования подержанных запчастей пока не приняты.

Источник: Парламентская газета

Фото: depositphotos.com

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