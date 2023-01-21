Популярнейший китайский кроссовер получил новый красивый цвет

Китайский кроссовер, по итогам 2022 года вошедший в тройку лучших китайских моделей в России и почти достигший Топ-10 общего рейтинга легковушек, получил новый цвет, который многие сочли весьма эффектным. Geely Coolray в таком цвете уже можно найти у российских дилеров марки.
Интересно, что к появлению в РФ этого оттенка, судя по всему, привела ошибка. Источник пишет, что клиент заказал дилеру синий автомобиль, а вместо него пришел бирюзовый — и так понравился, что его решили оставить. Теперь другие клиенты пробуют заказать такой же.
В российском офисе Geely уже подтвердили появление нового колера. Он доступен в комплектации Flagship Sport (сборка — Китай) с черной крышей, корпусами зеркал «под карбон» и новым, более практичным задним спойлером — он больше не накапливает влагу.
Источник: Китайские автомобили
Фото: https://t.me/coolraymsk
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.