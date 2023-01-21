Популярнейший китайский кроссовер получил новый красивый цвет — журнал За рулем

Популярнейший китайский кроссовер получил новый красивый цвет

Забавный факт: к его появлению привела то ли банальная ошибка, то ли трудности перевода…

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Китайский кроссовер, по итогам 2022 года вошедший в тройку лучших китайских моделей в России и почти достигший Топ-10 общего рейтинга легковушек, получил новый цвет, который многие сочли весьма эффектным. Geely Coolray в таком цвете уже можно найти у российских дилеров марки.

Интересно, что к появлению в РФ этого оттенка, судя по всему, привела ошибка. Источник пишет, что клиент заказал дилеру синий автомобиль, а вместо него пришел бирюзовый — и так понравился, что его решили оставить. Теперь другие клиенты пробуют заказать такой же.

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В российском офисе Geely уже подтвердили появление нового колера. Он доступен в комплектации Flagship Sport (сборка — Китай) с черной крышей, корпусами зеркал «под карбон» и новым, более практичным задним спойлером — он больше не накапливает влагу.

Популярнейший китайский кроссовер получил новый красивый цвет

Источник: Китайские автомобили

Фото: https://t.me/coolraymsk

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