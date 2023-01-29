В Узбекистане сделали Daewoo Damas из снега (видео)

Эти ребята очень хорошо знают оригинал. Взгляните, что у них получилось.

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Пару лет назад мир облетела милая история о паре из Литвы, которая у себя во дворе построила из снега копию суперкара Ferrari LaFerrari. Очень многое в мире с тех пор поменялось, но желание людей творить красоту — такую, какой они ее понимают — к счастью, никуда не исчезло. Впрочем, если литовцам достойным воплощения показался итальянский суперкар, то эти парни из Узбекистана подошли к вопросу по-иному...

Они решили воссоздать микровэн Daewoo Damas. Напомним, что эта модель (только под брендом Chevrolet) выпускается на узбекистанском заводе UzAuto в городе Асака. Эти машины в Узбекистане чрезвычайно распространены, Damas к настоящему моменту стал, без преувеличения, узбекским народным автомобилем. В общем, вместо экзотичной недостижимой мечты ребята воплотили то, что им близко и знакомо. И получилось здорово!

Источник: ВКонтакте / Главная дорога