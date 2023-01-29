В Узбекистане сделали Daewoo Damas из снега (видео)

Пару лет назад мир облетела милая история о паре из Литвы, которая у себя во дворе построила из снега копию суперкара Ferrari LaFerrari. Очень многое в мире с тех пор поменялось, но желание людей творить красоту — такую, какой они ее понимают — к счастью, никуда не исчезло. Впрочем, если литовцам достойным воплощения показался итальянский суперкар, то эти парни из Узбекистана подошли к вопросу по-иному...
Они решили воссоздать микровэн Daewoo Damas. Напомним, что эта модель (только под брендом Chevrolet) выпускается на узбекистанском заводе UzAuto в городе Асака. Эти машины в Узбекистане чрезвычайно распространены, Damas к настоящему моменту стал, без преувеличения, узбекским народным автомобилем. В общем, вместо экзотичной недостижимой мечты ребята воплотили то, что им близко и знакомо. И получилось здорово!
Источник: ВКонтакте / Главная дорога
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.