XRAY больше нет - модель исчезла из линейки Lada

В общем, сюрприза в этом никакого нет — еще в сентябре 2022 года глава АВТОВАЗа Максим Соколов заявил, что возобновления производства Lada XRAY не будет. Фактически весь прошлый год автосалоны продавали остатки произведенных ранее машин.
Теперь модель исчезла с официального сайта производителя. Вместе с тем, гарантийное и постгарантийное обслуживание выпущенных Lada XRAY будет вестись в соответствии с законодательством — то есть в полном объеме.
Первый концепт Lada XRAY появился в 2012 году. В производство модель пошла в конце 2015 года и, наравне с Вестой, стала для АВТОВАЗа символом новой эпохи и интеграции в мировой автопром. За годы производства выпущено чуть более 160 тысяч машин. Сборка остановилась в марте 2022 года из-за нехватки импортных комплектующих.
Фото: Автоваз
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