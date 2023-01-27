XRAY больше нет - модель исчезла из линейки Lada

Семейства с таким именем больше нет на официальном сайте производителей, а дилеры продали все выпущенные машины.

Материалы по теме Назван недорогой, но ОЧЕНЬ проблемный кроссовер

В общем, сюрприза в этом никакого нет — еще в сентябре 2022 года глава АВТОВАЗа Максим Соколов заявил, что возобновления производства Lada XRAY не будет. Фактически весь прошлый год автосалоны продавали остатки произведенных ранее машин.

Теперь модель исчезла с официального сайта производителя. Вместе с тем, гарантийное и постгарантийное обслуживание выпущенных Lada XRAY будет вестись в соответствии с законодательством — то есть в полном объеме.

Первый концепт Lada XRAY появился в 2012 году. В производство модель пошла в конце 2015 года и, наравне с Вестой, стала для АВТОВАЗа символом новой эпохи и интеграции в мировой автопром. За годы производства выпущено чуть более 160 тысяч машин. Сборка остановилась в марте 2022 года из-за нехватки импортных комплектующих.

Фото: Автоваз