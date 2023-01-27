XRAY больше нет — модель исчезла из линейки Lada — журнал За рулем

XRAY больше нет - модель исчезла из линейки Lada

Семейства с таким именем больше нет на официальном сайте производителей, а дилеры продали все выпущенные машины.

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В общем, сюрприза в этом никакого нет — еще в сентябре 2022 года глава АВТОВАЗа Максим Соколов заявил, что возобновления производства Lada XRAY не будет. Фактически весь прошлый год автосалоны продавали остатки произведенных ранее машин.

Теперь модель исчезла с официального сайта производителя. Вместе с тем, гарантийное и постгарантийное обслуживание выпущенных Lada XRAY будет вестись в соответствии с законодательством — то есть в полном объеме.

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Первый концепт Lada XRAY появился в 2012 году. В производство модель пошла в конце 2015 года и, наравне с Вестой, стала для АВТОВАЗа символом новой эпохи и интеграции в мировой автопром. За годы производства выпущено чуть более 160 тысяч машин. Сборка остановилась в марте 2022 года из-за нехватки импортных комплектующих.

Фото: Автоваз

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Отзывы о LADA XRAY (22)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Комфортная езда и полная начинка.

Недостатки:

Довольно высокая стоимость и разрыв с похожими вариантами от рено невелик. Пробку бензобака надо носить собой на кассу АЗС вместе со вставленным в нее откидным ключом т.к 2021г на машине с кучей электроники не сделали лючок от центрального замка) Диллеры обманывают и накручивают за установку защи...

Комментарий:

У меня новый xray 2021 (комплектация club) сломался на 3й день (400км пробег) после приезда из салона. 2ю неделю ждет замены сцепления за мой счёт у диллера т.к в 2021 начали ставить какой-то другой маховик к которому не подходит то сцепление что у них в наличии. Радует хотя бы быстрое реагирован...

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