Очень эффектная модель из Китая стартовала в России. Есть цены

Российские дилеры Changan начали принимать заказы на модель Uni-V. Цена в сегодняшних реалиях приятно удивляет...

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В российском офисе компании Uni-V называют спортседаном, но формально это лифтбек с увеличенным дорожным просветом. Он, к слову, составляет 152 мм, что для одноклассника Skoda Octavia (габариты «китайца» — 4680х1838х1430 мм, колесная база — 2750 мм) действительно неплохо. Двигатель — 1,5-литровый BlueCore мощностью 181 л.с. в паре с 7-ступенчатым роботом, приводящим передние колеса.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

В Китае эта модель стоит от 108 900 юаней, то есть примерно от 1,1 млн рублей. Но в России никакого «от» нет: к нам приехала единственная комплектация с салоном, отделанным перфорированной экокожей, с интеллектуальным круиз-контролем, системой кругового обзора, дистанционным запуском и полным комплектом электронных ассистентов. Цена — 2 629 900 рублей.

Кстати, в первом полугодии 2023 года нас ждут еще две новинки от Changan.

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Фото: Changan