Очень эффектная модель из Китая стартовала в России. Есть цены — журнал За рулем

Очень эффектная модель из Китая стартовала в России. Есть цены

Российские дилеры Changan начали принимать заказы на модель Uni-V. Цена в сегодняшних реалиях приятно удивляет...

Материалы по теме
Сделаны в России! 6 главных премьер 2023 года

В российском офисе компании Uni-V называют спортседаном, но формально это лифтбек с увеличенным дорожным просветом. Он, к слову, составляет 152 мм, что для одноклассника Skoda Octavia (габариты «китайца» — 4680х1838х1430 мм, колесная база — 2750 мм) действительно неплохо. Двигатель — 1,5-литровый BlueCore мощностью 181 л.с. в паре с 7-ступенчатым роботом, приводящим передние колеса.

Очень эффектная модель из Китая стартовала в России. Есть цены

Материалы по теме
3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?*10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублей*Таких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

В Китае эта модель стоит от 108 900 юаней, то есть примерно от 1,1 млн рублей. Но в России никакого «от» нет: к нам приехала единственная комплектация с салоном, отделанным перфорированной экокожей, с интеллектуальным круиз-контролем, системой кругового обзора, дистанционным запуском и полным комплектом электронных ассистентов. Цена — 2 629 900 рублей.

Кстати, в первом полугодии 2023 года нас ждут еще две новинки от Changan.

  • «За рулем» теперь можно читать в RuTube

Фото: Changan

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Наше новое видео
Mazda вернулась в Россию с элегантным кроссовером (уже в продаже!)
Тест самого необычного, пожалуй, китайского кроссовера в России
Haval Dargo X: новая версия для русской зимы?

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров119
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: