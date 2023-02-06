«Любовь народа надо заслужить»: эксперт оценил перспективы Kaiyi в России — журнал За рулем

«Любовь народа надо заслужить»: эксперт оценил перспективы Kaiyi в России

На российском рынке китайский бренд пока практически неизвестен.

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На этой неделе на калининградском «Автоторе» началась сборка автомобилей китайской марки Kaiyi. Российскому потребителю это название мало о чем говорит, поэтому производителю еще предстоит убедить народ в том, что это хороший автомобиль, уверен автоэксперт Дмитрий Попов.

Не все так однозначно и с ценой: стоимость продажи седана Е5 заявлена на уровне около или больше миллиона рублей. Скорее всего, она будет выше, чем в Китае, но машина локальной сборки вряд ли получится дороже той, которую привозят из-за границы, отметил эксперт.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Для производителя сейчас крайне важно предложить правильное сочетание цены и качества.

«Может сработать сарафанное радио: смотри, я купил китайский автомобиль, и он очень ничего. Либо наоборот, проехал 10 тысяч км и подшипники повалились. Производитель должен учесть все нюансы имиджирования», — заключил Попов.

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Источник: iReactor

Фото: Автотор

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