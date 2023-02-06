«Госуслуги. Авто» дополнят функцией проверки полиса ОСАГО — журнал За рулем

«Госуслуги. Авто» дополнят функцией проверки полиса ОСАГО

Таким образом, все необходимые водительские документы будут собраны в одном приложении.

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В мобильном приложении «Госуслуги. Авто» может появиться возможность проверки электронного полиса ОСАГО. С предложением проработать этот вопрос уже в текущем году выступил руководитель Госавтоинспекции Михаил Черников.

Черников предложил в текущем году продолжить работу по развитию и внедрению информационных технологий в деятельность Госавтоинспекции, в том числе проработать вопрос дополнения мобильного приложения «Госуслуги. Авто» возможностью проверки электронного полиса ОСАГО», — отметили в пресс-службе ГИБДД.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

В январе в приложении «Госуслуги.Авто» появилась возможность предъявить водительское удостоверение и СТС сотруднику ГИБДД в электронном виде.

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Источник: ТАСС

Фото: За рулем

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