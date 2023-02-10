Стало известно, когда «Автотор» выпустит собственный автомобиль — журнал За рулем

Стало известно, когда «Автотор» выпустит собственный автомобиль

Сейчас автозавод производит китайские машины.

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Калининградский завод «Автотор» планирует начать промышленное производство четырехместного каркасно-панельного электромобиля собственной разработки в I квартале 2024 года. Как уточнили в пресс-службе предприятия, платформа, лежащая в основе автомобиля, является собственной разработкой, интеллектуальные права на нее принадлежат «Автотору».

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Производство «пилотной» партии запланировано на IV квартал 2023 года. Начало промышленного производства — I квартал 2024 года. В перспективных планах «Автотора» — производство широкой линейки электромобилей, ориентированных на различные сегменты рынка», — сообщили в компании.

Изображения предполагаемой новинки с рабочим названием «Янтарь» утекли в Сеть в декабре прошлого года.

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Источник: Газета.ru

Фото: vk.com/avtotor_ru

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