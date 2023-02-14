Скрываете госномера? За это могут лишить прав

Предусмотрено и другое наказание.

За умышленное сокрытие госномера водителю грозит штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев, рассказал гендиректор юридической компании «Гебель и партнеры» Сергей Гебель.

Речь как о видоизмененных знаках, так и о знаках, оборудованных устройствами или материалами, препятствующими их идентификации.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

К устройствам, препятствующим идентификации номеров, относятся искусственные (картон, бумага, шторки) или природные (листья, снег, грязь) материалы.

Для того чтобы составить протокол об административном правонарушении, должностному лицу достаточно приобщить к материалам дела фотографии или видеосъемку такого автомобиля.

Приостановить действие водительских прав могут и за долги.

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Источник: «Автокод»

Фото: АГН «Москва»