За умышленное сокрытие госномера водителю грозит штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев, рассказал гендиректор юридической компании «Гебель и партнеры» Сергей Гебель.
Речь как о видоизмененных знаках, так и о знаках, оборудованных устройствами или материалами, препятствующими их идентификации.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
К устройствам, препятствующим идентификации номеров, относятся искусственные (картон, бумага, шторки) или природные (листья, снег, грязь) материалы.
Для того чтобы составить протокол об административном правонарушении, должностному лицу достаточно приобщить к материалам дела фотографии или видеосъемку такого автомобиля.
Источник: «Автокод»
Фото: АГН «Москва»
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