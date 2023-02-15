Какой автомобиль известной марки на этом фото? Нет, не Лада!

Первый опытный образец ИЖ-2126 создали в 1977 году, но путь модели на конвейер получился длинным, вспоминает эксперт «За рулем» Сергей Канунников.
В конце 1990-х едва успевшую стать серийной Орбиту переименовали в Оду, и примерно в то же время околозаводская фирма «Норма-Авто» начала продвигать идею Оды 4х4 — как способ повлиять на спрос, снижающийся ввиду моральной старости ижевского хэтчбека.
Компания разработала несколько полноприводных вариантов, и самым распространенным стал ИЖ-2126-60. Но знатоки говорят, что из нескольких тысяч выпущенных машин невозможно найти две одинаковых. Кажется, случайно найденные комплектующие пытались приспособить к серийному кузову…
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Например, на часть машин ставили вазовские моторы 1.6 и 1.8 или уфимские 1.7 и 2.0, некоторые Оды 4х4 комплектовались омскими коробками передач. Но на машине, которая попала на тест-драйв «За рулем», установлен нивовский двигатель ВАЗ-21213 мощностью 82 л.с., коробка передач с раздаткой также от Нивы. От нее же корпус переднего редуктора, но вот начинка — уже от Самары.
Передние тормоза — от Самары с суппортами, стоящими спереди. Задний кардан собран из деталей Волги, Москвича и Жигулей. Причудливая конструкция!
Но, при правильном подходе, она очень неплохо работает!
Наш тест-драйв ИЖ-2126 4х4
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